«Укусить может любой»: кинолог о причинах агрессивности бездомных псов Кинолог Уражевский назвал охрану территории причиной агрессивности дворовых собак

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Дружелюбный дворовый пес может внезапно превратиться в опасного хищника, и тому есть причины, в частности, инстинкт охраны территории, рассказал в беседе с KP.RU президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский. По его словам, делить собак на опасных и неопасных — неверно.

Укусить может любой пес, даже домашняя чихуа-хуа. Так что неправильно делить собак на опасных и неопасных. Собакам, которые по тем или иным причинам оказались на улице, надо выживать, добывать еду. И им приходится убивать, потому что они хотят жить. Обычно жертвами становятся кошки, птицы и дикие животные. Реже — люди, — пояснил эксперт.

Кинолог отметил, что привычка некоторых граждан подкармливать бездомных псов приводит к возникновению целой цепочки взаимосвязанных проблем, когда гуманность выливается в полную противоположность.

Когда появляется постоянный источник питания в каком-то месте, собаки сбиваются в стаю, чтобы это место охранять. Стая живет в вашем подъезде, ходит в туалет в песочницу, нападает на вас и ваших детей, когда вы идете к дому. И тогда появляется новая беда — догхантеры. Они кормят собак отравой, и ваши же дети видят, как животное умирает в муках, — подчеркнул Уражевский.

Он высказал мнение, что у каждой собаки должен быть дом, независимо от того, квартира ли это, вольер или будка. По словам кинолога, друзья человека должны рождаться и жить дома, получать внимание и заботу.

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