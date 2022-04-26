«Укреплять этот тыл уже сейчас»: почему садоводы просят поддержки Кремля В садоводческих организациях хотят федеральной поддержки, называя дачников стратегическим ресурсом в условиях геополитической напряжённости

В преддверии очередного дачного сезона россияне столкнулись с резким подорожанием садового инвентаря и сопутствующего оборудования. Цены на некоторые товары выросли на 50–100%. Кроме того, отдельные позиции сегодня оказались в дефиците — сказываются введённые ранее против России санкции и последовавшее нарушение логистических цепочек. В профильных садоводческих организациях уже просят федеральной поддержки, называя дачников стратегическим ресурсом в условиях резко возросшей геополитической напряжённости.

Кувалда в помощь

Дачный бум в этом году в России начался раньше обычного, ещё в марте, когда на большей части территории страны лежал снег. Очевидно, что россияне быстро сориентировались и поняли, что в изменившейся реальности следует самостоятельно обеспечивать и продовольственную безопасность, и отдых.

По данным торговой площадки Wildberries, феврале-марте граждане заказали на 218 процентов больше инвентаря для садоводства, нежели в 2021 году. Спрос на садовую технику увеличился на 267%. Например, число купленных лопат выросло на 377%, граблей – на 726%, газонокосилок – на 622%!

Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель одной из компаний в Поволжье, специализирующейся на торговле садовой техникой, рассказал NEWS.ru, что в марте и апреле россияне и вправду побили многие рекорды.

Скупали всё подряд: секаторы, триммеры, топорики, пилы, лейки. Судя по всему, люди поняли, что многое из инвентаря просто пропадёт. Собственно, так и происходит: часть позиций исчезла, а большая часть взлетела в цене. Огород действительно становится достаточно дорогим удовольствием.

На Урале — аналогичный тренд. По данным гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», спрос на товары для садоводов и огородников вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Значительный всплеск интереса к садовым участкам наметился ещё с начала пандемии коронавирусной инфекции. Тогда многие россияне стали покупать домики в СНТ или просто земельные участки.

С нынешним кризисом, разразившимся на фоне проводимой Россией специальной операции в Украине, многие стали воспринимать сады и огороды как потенциальный источник продовольствия. Однако урожай на собственном участке рискует оказаться на вес золота.

Как пояснил NEWS.ru президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, удобрения подорожали приблизительно в полтора раза, пестициды выросли в цене на 30–60%, почти все они производятся за рубежом. По некоторым позициям, сообщил он, рост составил 100%.

Естественно, дешёвых яблок теоретически быть не может, в принципе. Потому что себестоимость выращиваемой продукции значительно возрастает. Мы все уже привыкли к хорошей технике, качественному иностранному инвентарю. Лом и кувалду в руки брать уже неохота, – признался собеседник издания.

Однако скачок цен на садовый инвентарь неизбежно внесёт коррективы в планы россиян, которые готовились ближайшие несколько месяцев провести на дачных участках.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборонительные сады

Тем временем садоводы уже обращаются за поддержкой к главе государства Владимиру Путину, премьер-министру страны Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В письме высокопоставленным персонам Союз садоводов России отмечает, что садоводы, цветоводы и владельцы личных подсобных хозяйств выращивают около 60% всей сельхозпродукции страны.

В самые тяжёлые для нашей родины времена сады, огороды, личные подсобные хозяйства оказывались тем спасательным кругом, который поддерживал население, позволил многим не умереть с голоду, обеспечивал миллионы наших граждан выращенными своими руками экологически чистыми продуктами питания, – говорится в тексте обращения.

Его авторы, в частности, просят освободить садоводов, цветоводов и владельцев личных подсобных хозяйств от всех видов налогов на три года — «на время нашего великого противостояния организаторам и активным пособникам неонацистов».

Почётный председатель межрегиональной общественной организации «Союз садоводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Василий Захарьящев в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что обладателям садовых участков сегодня нужна поддержка, в том числе из-за резкого подорожания инвентаря, который теперь не по карману многим рядовым россиянам.

К нам в страну поступало много инструмента из Германии, Финляндии. Лопаты, перчатки, пилки всякие. Конечно, домашнее садоводство не требует высоких технологий. Но узкие места всё же имеются: например, у нас нет своих газонокосилок, с водяными насосами тоже проблема, 90% их иностранного производства, — рассказал Захарьящев.

Эксперт также посетовал на исчезновение из продажи качелей и гамаков, которые традиционно ставили на лужайки для отдыха.

Вся эта инфраструктура импортная, поэтому необходимо лужайки перепахать под картошку.

По оценкам Захарьящева, у россиян возник огромный интерес к садоводству, который власти просто обязаны, как он считает, поддержать ещё и потому, что «садоводство является важнейшим объектом гражданской обороны».

Дело в том, что в условиях спецоперации мы можем население рассредоточить по садоводческим товариществам. Надо укреплять этот тыл уже сейчас, – отметил собеседник издания.

По данным ВЦИОМа, более 60% россиян летом с разной регулярностью выезжают на дачу. Согласно проведённому ранее исследованию, на дачу едут 62% граждан. При этом 20% бывают там каждую неделю, 21% выезжают в загородный дом редко — около трех-четырёх раз за лето. Ещё 8% респондентов сообщили, что проводят за городом весь сезон.