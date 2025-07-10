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10 июля 2025 в 11:48

Раскрыт необычный и эффективный способ выгнать медведку с дачного участка

Эколог Рыбальченко: для борьбы с медведкой нужно расставить пивные ловушки

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

Чтобы поймать медведку на своем дачном участке, можно воспользоваться народным средством — установить на грядке бутылку с самым дешевым пивом, заявил NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Он отметил, что вредителя привлекает запах брожения, поэтому он сам приползет в ловушку.

Один из самых простых способов поймать медведку – установить пивную ловушку. Для этого можно взять обычную бутылку с пивом и закопать ее в землю так, чтобы горлышко было на уровне почвы. Медведку тянет на запах брожения. Она упадет в бутылку и уже не выберется, — сообщил Рыбальченко.

Другой действенный способ борьбы с медведками — найти на огороде свежий ход, сделать раствор из хозяйственного мыла и воды и аккуратно залить туда литр-другой, добавил эколог. По его словам, через несколько минут вредитель сам выскочит на поверхность.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что самыми опасными вредителями в огороде является не только медведка, но и белокрылка, морковная муха, плодожорка, колорадский жук, шершни, листовертка и многие другие. Эти паразиты угрожают практически всем культурам.

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