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28 июля 2025 в 02:09

Украину и Запад уличили в попытках вызвать бунт в России

Симоньян: Украина и Запад пытаются изнутри устроить в России бунт

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Украина и западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в России, чтобы спровоцировать массовые протесты, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она связала недавние атаки дронов на Сочи и «Сириус» с этой стратегией.

Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили огромное количество беспилотников на Сочи и на Сириус? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»?возмутилась Симоньян, отметив, что во время атаки в курортной зоне находились ее дети.

По мнению журналистки, такие удары по гражданским объектам призваны повлиять на настроения нейтрально настроенных россиян. Запад хочет, чтобы они приняли сторону Украины.

В результате последних атак в Сочи погибли два человека, 15 пострадали. Обломки БПЛА упали на улице Авиационной в Адлерском районе, они вызвали пожар.

Ранее Симоньян напомнила, что многие государства, вступавшие в конфликт с Россией на протяжении истории, в итоге прекращали свое существование. Например, Хазарский каганат канул в лету после военного конфликта с Древней Русью.

Маргарита Симоньян
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