Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 01:32

Симоньян напомнила, как Русь защищала себя от врагов

Симоньян: Хазарский каганат исчез с карты мира после попытки подчинить Русь

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Хазарский каганат прекратил существование после военного конфликта с Древней Русью, напомнила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, некогда могущественное государство контролировало обширные территории и собирало дань с соседних народов.

Им все платили дань — и славяне, и аланы, и те же венгры. Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь, — подчеркнула Симоньян.

После этого похода от Хазарского каганата не осталось и следа. Даже их крепость Саркел впоследствии стала называться Белой Вежей, добавила Симоньян.

Журналистка напомнила, что многие государства, вступавшие в конфликт с Россией на протяжении истории, в итоге прекращали свое существование. Этот исторический пример, по мнению Симоньян, должен служить предостережением для современных противников России.

Ранее главред RT рассказала, что самой «вкусной» мечтой Запада является появление у россиян усталости от военной операции на Украине. По ее мнению, недружественные государства рассчитывают на то, чтобы россияне сами спровоцировали распад страны — подобно тому как это уже происходило в истории.

Маргарита Симоньян
история
враги
бои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму
Личная жизнь, здоровье, безразличие к Украине: где сейчас Олег Меньшиков
Смерть отца, мнение об СВО, личная жизнь: как живет Юлия Меньшова
Одну из важных частей ВСУ могут ликвидировать
Украину и Запад уличили в попытках вызвать бунт в России
Паралич, менингит, абцесс мозга: как не умереть от отита. Советы ЛОР-врача
Военнослужащий получил штраф за ложные сведения о ВС РФ
Озвучено, чем были вооружены исполнители теракта в «Крокусе»
Симоньян напомнила, как Русь защищала себя от врагов
«Падение с пьедестала демократии»: на Западе оценили политику Зеленского
Личная жизнь, скандалы, поддержка Навального: куда пропала Саша Бортич
Взрывы прогремели в украинской столице
Кирик и Улита 28 июля: главные приметы дня и народные обычаи
«Мечтали о дочке»: раскрыты детали жизни погибшей в Саратове пары
Командование ВСУ уличили в махинациях ради экономии
Богомолов, «Счастливы вместе», пьяный скандал: где сейчас Юлия Захарова
Раскрыто, как сотрудники ТЦК за копейки отбирают землю у украинцев
США и Китай затормозят решение важного вопроса
Стало известно, на что пошел Евросоюз ради снижения пошлин США
Россиян предупредили о новых природных катаклизмах этой осенью
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.