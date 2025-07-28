Симоньян напомнила, как Русь защищала себя от врагов Симоньян: Хазарский каганат исчез с карты мира после попытки подчинить Русь

Хазарский каганат прекратил существование после военного конфликта с Древней Русью, напомнила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, некогда могущественное государство контролировало обширные территории и собирало дань с соседних народов.

Им все платили дань — и славяне, и аланы, и те же венгры. Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь, — подчеркнула Симоньян.

После этого похода от Хазарского каганата не осталось и следа. Даже их крепость Саркел впоследствии стала называться Белой Вежей, добавила Симоньян.

Журналистка напомнила, что многие государства, вступавшие в конфликт с Россией на протяжении истории, в итоге прекращали свое существование. Этот исторический пример, по мнению Симоньян, должен служить предостережением для современных противников России.

Ранее главред RT рассказала, что самой «вкусной» мечтой Запада является появление у россиян усталости от военной операции на Украине. По ее мнению, недружественные государства рассчитывают на то, чтобы россияне сами спровоцировали распад страны — подобно тому как это уже происходило в истории.