Украинский телеведущий выступает за тотальную блокаду Крыма и Донбасса

https://static.news.ru/photo/cd06cd84-a345-11ea-836d-fa163e074e61_660.jpg Остап Дроздов Фото: ostap.drozdov/facebook.com

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса.

Как сообщает РИА Новости, Дроздов заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов.

Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы всё, — сказал Дроздов.

Более того, телеведущий заявил, что считает недопустимым списание долгов жителям Донбасса по коммунальным услугам. По его мнению, это можно приравнять к «финансированию терроризма». Это же относится к торговым отношениям с ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Остап Дроздов призвал бороться с русским языком. Он предложил необычный метод для борьбы с неговорящими на «мове». Сам он борется с русскоязычными украинцами и туристами с помощью обмана. Так, когда его спросили на русском языке дорогу во Львове, журналист специально отправил туриста на вокзал, хотя до того места, куда хотел попасть человек, было всего 100 метров.