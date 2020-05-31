Украинский телеведущий выступает за тотальную блокаду Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса.
Как
Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы всё, — сказал Дроздов.
Более того, телеведущий заявил, что считает недопустимым списание долгов жителям Донбасса по коммунальным услугам. По его мнению, это можно приравнять к «финансированию терроризма». Это же относится к торговым отношениям с ДНР и ЛНР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Остап Дроздов призвал бороться с русским языком. Он предложил необычный метод для борьбы с неговорящими на «мове». Сам он борется с русскоязычными украинцами и туристами с помощью обмана. Так, когда его спросили на русском языке дорогу во Львове, журналист специально отправил туриста на вокзал, хотя до того места, куда хотел попасть человек, было всего 100 метров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен