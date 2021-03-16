Украинский суд заочно приговорил экс-главу ЛНР к пожизненному заключению

https://static.news.ru/photo/5472d62e-8666-11eb-8388-96000091f725_660.jpg Игорь Плотницкий Фото: vk.com/plotnitskiy2012

На Украине суд города Днепра приговорил бывшего главу Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению. Приговор вынесен заочно.

Приговор по статье о теракте вынесен по делу о крушении украинского военного самолёта Ил-76, сбитого ополченцами в июне 2014 года, сообщает телеканал «Открытый». Суд также приговорил к пожизненному заключению двух командиров отрядов ополчения ЛНР Андрея Патрушева и Александра Гуреева, сообщает ТАСС.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как писал NEWS.ru, слушания по делу о крушении MH17 возобновились с 1 февраля. Судья в Нидерландах сообщил о прогрессе в расследовании дела. Следствие получило письменный ответ от российского «Алмаз-Антея».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России.