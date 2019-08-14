https://static.news.ru/photo/d0133c44-bf2d-11e9-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Александр Залдостанов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов заявил, что украинские байкеры, которые приезжают в Крым, чувствуют себя русскими.

По его словам, несмотря на пропаганду, они также ощущают на полуострове дружелюбную атмосферу.

Он подчеркнул, что байкеры с Украины признают Крым частью русской земли и российского государства, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что попытки украинской власти устроить морскую блокаду Крыма не имеют ничего общего с реальностью и заранее обречены на провал.

В свою очередь крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что такими заявлениями Киев демонстрирует желание продолжить политику Порошенко в отношении Крыма.