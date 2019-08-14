Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов заявил, что украинские байкеры, которые приезжают в Крым, чувствуют себя русскими.
По его словам, несмотря на пропаганду, они также ощущают на полуострове дружелюбную атмосферу.
Он подчеркнул, что байкеры с Украины признают Крым частью русской земли и российского государства, передаёт
Как писал News.ru, ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что попытки украинской власти устроить морскую блокаду Крыма не имеют ничего общего с реальностью и заранее обречены на провал.
В свою очередь крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что такими заявлениями Киев демонстрирует желание продолжить политику Порошенко в отношении Крыма.