Украинцев возмутило то, что итальянцы накормили врачей из России борщом

Украинские пользователи социальной сети Facebook возмутились тем, что российских врачей, которые привезли медицинскую помощь в Италию, накормили борщом.
Вирусолог Александр Семёнов, принимавший участие в перевозке помощи,
Они сообщили, что борщ — это украинское блюдо, а россиян надо было накормить щами. Один из пользователей обвинил итальянцев в «троллинге и неуважении». Российские же пользователи отметили, что украинцы опять нашли повод затронуть политику в комментариях.
А без политики никак? Что вы за люди? — сообщила пользователь Лючия Карфора.
Ещё один пользователь отметил, что когда украинцы начнут поставлять помощь другим странам, тогда, возможно, им и приготовят «украинский борщ».
Ранее NEWS.ru писал о том, что российским военным медикам и специалистам, прибывшим в итальянский Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, местные повара сварили борщ по русскому рецепту.
Добавьте наши новости в избранные источники