Украинцев возмутило то, что итальянцы накормили врачей из России борщом

https://static.news.ru/photo/33a5565e-7543-11ea-930f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/GlobalLookPress

Украинские пользователи социальной сети Facebook возмутились тем, что российских врачей, которые привезли медицинскую помощь в Италию, накормили борщом.

Вирусолог Александр Семёнов, принимавший участие в перевозке помощи, опубликовал на своей странице комплимент от итальянцев. Украинские пользователи социальной сети не смогли пройти мимо и высказали своё мнение насчёт подарка итальянских поваров.

Они сообщили, что борщ — это украинское блюдо, а россиян надо было накормить щами. Один из пользователей обвинил итальянцев в «троллинге и неуважении». Российские же пользователи отметили, что украинцы опять нашли повод затронуть политику в комментариях.

А без политики никак? Что вы за люди? — сообщила пользователь Лючия Карфора.

Ещё один пользователь отметил, что когда украинцы начнут поставлять помощь другим странам, тогда, возможно, им и приготовят «украинский борщ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским военным медикам и специалистам, прибывшим в итальянский Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, местные повара сварили борщ по русскому рецепту.