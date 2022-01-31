Угрожавший терактом в чукотской школе подросток оказался вором

Подростку на Чукотке, который в октябре 2021 года грозился устроить стрельбу в сельской школе, также предъявлено обвинение в краже более 170 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Как сообщается на сайте СК России по Чукотскому автономному округу, молодой человек признал вину и полностью возместил потерпевшему имущественный ущерб.

По версии следствия, с апреля по май прошлого года несовершеннолетний обвиняемый тайно совершил переводы более чем 170 тысяч рублей с банковского счёта своего знакомого на счета других лиц, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению. Помимо этого, 13 октября 2021 года подросток распространял в соцсетях информацию о планировании им теракта в школе.

Подросток обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры).

Ранее сообщалось, что пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств обнаружили ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира. Ученики передали информацию руководству школы, автор поста был задержан 13 октября. Он признался, что написал пост из хулиганских побуждений. Во время обысков у него обнаружили пневматическое оружие.