На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:34, 15 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе. У него обнаружили пневматическое оружие, сообщает мэрия Анадыря.
В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении,— говорится в сообщении.
Ученики передали информацию руководству школы, а сотрудники образовательного учреждения вызвали правоохранителей. В результате 13 октября был задержан экс-ученик этой школы. Он признался, что написал пост из хулиганских побуждений.
При обыске у юноши нашли пневматическое оружие. На текущий день решается вопрос об избрании ему меры пресечения и возбуждении уголовного дела.
Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила NEWS.ru, что предложение правительства по исследованию школьников на агрессивность и насилие, а также увеличение числа психологов в школах является необходимой мерой для предупреждения асоциальных поступков детей.