На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе. У него обнаружили пневматическое оружие, сообщает мэрия Анадыря.

В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении, — говорится в сообщении.

Ученики передали информацию руководству школы, а сотрудники образовательного учреждения вызвали правоохранителей. В результате 13 октября был задержан экс-ученик этой школы. Он признался, что написал пост из хулиганских побуждений.

При обыске у юноши нашли пневматическое оружие. На текущий день решается вопрос об избрании ему меры пресечения и возбуждении уголовного дела.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила NEWS.ru, что предложение правительства по исследованию школьников на агрессивность и насилие, а также увеличение числа психологов в школах является необходимой мерой для предупреждения асоциальных поступков детей.