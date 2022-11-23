Угрожавшего стрельбой в школе сына чиновника психолог называл адекватным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сына министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной, который угрожал одноклассникам стрельбой, психолог чебоксарской гимназии № 5 характеризовала как небуйного, передает Lenta.ru. Об этом изданию рассказала одна из родительниц, которая пожелала сохранить анонимность. Женщина добавила, что дети отзывались о сыне министра как о странном и неадекватном молодом человеке, однако психолог считала, что причин для беспокойства нет.

Психолог гимназии сказала, что он небуйный. Неадекватный сын министра, а сделать никто и ничего не может. Дети говорят между собой, что он очень странный, а учителя и психологи — что он нормальный. Пока клиническое обострение не случится у парня, никто не зашевелится, — рассказала женщина.

Десятиклассник ранее пообещал устроить стрельбу в гимназии № 5 в Чебоксарах. Он опубликовал угрозу в Telegram-канале своего класса. На других видео сын чиновницы ел сырое мясо и сообщал о том, что пробовал свою собственную кровь и она ему понравилась. Полиция провела у школьника обыск, в ходе которого у него были обнаружены кружка со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книга Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». При этом сообщается, что никакого оружия сотрудники правоохранительных органов не нашли.