Уехавшим россиянам рассказали, как расплачиваться за границей «Компания»: самый безопасный способ расплачиваться за границей — прилететь с наличными

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент самый безопасный способ расплачиваться за границей для уехавших россиян — прилететь с наличными, но в России действуют ограничения на выдачу зарубежной валюты и снять можно не более $10 тысяч (или эквивалент этой суммы в евро) при условии, что деньги поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года, сообщил журнал «Компания». Перевести денежные средства из России можно через платежные системы, которая работает в государствах СНГ. Кроме того, перевести деньги можно и в «крипте».

Перевести деньги за рубеж можно и в «крипте», однако этот способ подойдет тем, кто готов разбираться в работе с цифровыми деньгами. На вашем телефоне должно быть установлено приложение-кошелек, которое поддерживает необходимую вам криптовалюту. Эксперты рекомендуют заводить кошелек в анонимных мобильных устройствах или в рамках холодного хранилища Ledger либо другого похожего, — пишет издание.

Можно открыть счет в иностранном банке, но важно учитывать факт, что ситуация быстро меняется, страны могут ввести ограничения или ужесточить условия оформления банковских карт для нерезидентов.

Ранее стало известно, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

Сообщалось также, что президент республики Реджеп Эрдоган поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир». По информации СМИ, новая система может быть представлена в течение двух дней.