Стремительное распространение коронавируса в мире влияет на все сферы человеческой жизни. Из-за пандемии многие компании, особенно работающие в области туризма, общепита и развлечений, оказались на грани разорения. Некоторые организации вынуждены переводить своих работников на удалённую работу или просить их уйти в неоплачиваемый отпуск. Корреспондент NEWS.ru Егор Канавин пообщался с юристом Алиханом Ибрагимовым и узнал, какие документы нужно оформить при переходе на «удалёнку», может ли работодатель урезать зарплату удалённому сотруднику и что делать, если вас вынуждают отдыхать за свой счёт, а вы этого не хотите.