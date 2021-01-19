Учёный сообщил, когда в мире исчезнет коронавирус

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Если иммунитетом к коронавирусу будут обладать до 90% населения планеты, то появится шанс полностью избавиться от этой инфекции. Об этом заявил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65–70% популяции, а ещё лучше — до 90%. В последнем случае есть даже шанс попытаться полностью избавиться от патогена, так как вне восприимчивого организма вирус существовать не может, — сообщил «Российской газете» Балахонов.

Он пояснил, что коллективный иммунитет формируется благодаря людям, которые переболели коронавирусом или прошли вакцинацию. Однако, по мнению учёного, полное исчезновение коронавируса маловероятно. В пример он привёл вирус гриппа, которому уже более 100 лет.

Снизить летальность и предотвратить осложнения помогла именно вакцинация. Циркуляция стала сезонной, а новые штаммы — вполне прогнозируемыми, — подчеркнул Балахонов.

В случае с коронавирусом, по его словам, уже тоже можно говорить о сезонности, так как рост заболеваемости пришёлся на ноябрь и был обусловлен сезонным всплеском ОРВИ и климатическими особенностями. И то, что вирус «стал злее», — тоже признак сезонности.

Учёный призвал учиться жить с коронавирусом, пользоваться средствами индивидуальной защиты в многолюдных местах в периоды роста заболеваемости, чаще мыть руки и вакцинироваться.

Как писал NEWS.ru, за прошедшую неделю в мире зафиксированы рекордные 93 тысячи летальных исходов от коронавируса. Число умерших от COVID-19 с начала пандемии уже превысило два миллиона человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с показателем недельной давности, смертность выросла на 9%. Около половины (47%) всех жертв инфекции приходится на Северную и Южную Америку (43 804), в Европе от коронавируса скончались 37 698 человек.

При этом с 11 по 17 января в мире зафиксировано 4,7 млн заболевших COVID-19, что на 6% ниже, чем неделей ранее. Всего в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания коронавирусом.