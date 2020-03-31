https://static.news.ru/photo/760c7810-7372-11ea-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек, заболевший коронавирусом, начинает передавать его окружающим уже за два дня до яркого проявления симптомов. Об этом сообщил кандидат биологических наук, руководитель лаборатории кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.

Считается, что за один-два дня до начала ярких симптомов человек уже может передавать его (коронавирус. — NEWS.ru) при близких контактах или при разговоре, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в этом состоянии человек уже заразен. Никитин добавил, что тесты на коронавирус дают результаты, когда тот уже выделяется с кашлем и мокротой, которые и берут на анализ.

Ранее NEWS.ru писал, что лекарство от коронавируса разрабатывают британские врачи. Для этого они хотят использовать кровь уже излечившихся людей. Такой метод уже был использован для лечения «испанки» в 1918 году.