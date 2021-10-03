Учёный раскрыл влияние высокого атмосферного давления на метеозависимых

Влияние повышенного атмосферного давления на организм человека сильно преувеличено, однако метеозависимые более чувствительны к изменениям окружающего мира. В такие дни им стоит чаще измерять давление и в случае нежелательных колебаний корректировать его лекарствами, заявил директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов в беседе с «Радио 1».

Безусловно, оно (атмосферное давление. — NEWS.ru) влияет на состояние человека, но далеко не всегда катастрофически. Конечно, есть метеочувствительные люди. Они чувствуют изменения давления достаточно тонко, но это влияние — далеко не решающее, — признался Копылов.

Он также добавил, что в первую очередь от атмосферного давления страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с артериальной гипертензией. Однако СМИ сильно преувеличивают влияние повышенного давления на обычных людей, отметил Копылов.

Повышение давления проявляется по-разному. Те, кто чувствителен к этому, хорошо знает, как это бывает. Этим людям в такие дни нужно почаще измерять артериальное давление, смотреть, нет ли повышения, и корректировать его лекарствами, — добавил он.

Ранее стало известно, что в минувшее воскресенье, 3 октября, атмосферное давление в Москве побило рекорд 1988 года, достигнув отметки на барометре в 762,6 мм ртутного столба. В этот день чувствительные к повышению атмосферного давления люди могли испытывать дискомфорт.