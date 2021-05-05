Учёный назвал возможные причины гибели тюленей на Каспии

https://static.news.ru/photo/e0eb13a4-ae5d-11eb-84f2-96000091f725_660.jpg Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Причинами массовой гибели краснокнижных тюленей, живущих в Каспийском море, могут быть рыболовство и загрязнение окружающей среды. Такого мнения придерживается руководитель природоохранных программ НЭЦ «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров, сообщает телеканал «360».

Он рассказал, что попавший в рыбацкую сеть тюлень погибает в течение двух часов. В пользу версии о рыболовстве может свидетельствовать то, что с некоторых животных были сняты шкуры. По предположению Никифорова, местные жители могли ловить этих животных ради изготовления шапок.

Но может быть загрязнение, изменение климата. Нужно в течение года регулярно проводить мониторинг и смотреть тогда, — отметил учёный.

Каспийские тюлени были занесены в Красную книгу России в 2020 году. Они являются единственными обитающими в этом море млекопитающими. В течение последних двух лет в Дагестане на побережье Каспия были найдены свыше полутора сотен погибших тюленей. Точная причина их гибели пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года на берегу между Махачкалой и Каспийском нашли 17 мёртвых тюленей. Предполагается, что животные могли попасть в китайские мелкоячеистые браконьерские сети. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков заявил, что ведомство намерено добиться полного запрета не только использования, но и продажи пластиковых китайских сетей на территории России.