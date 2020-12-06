На берегу Каспийского моря нашли туши 17 мёртвых тюленей

На побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском обнаружены 17 мёртвых тюленей. Нашёл туши заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов. По словам мужчины, туши пролежали там ни один день. Также он отметил, что в эти дни вода в море очень грязная.

Предполагается, что животные могли попасть в китайские мелкоячеистые браконьерские сети или отравиться неочищенными сточными водами.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков заявил, что причины гибели тюленей будут выясняться.

Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства, — сказал он.

Чиновник отметил, что ведомство намерено добиться полного запрета не только использования, но и продажи пластиковых китайских сетей на территории России. Также на побережье Каспия планируется создать специализированный реабилитационный центр для нерп, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на берегу Атлантического океана в Намибии нашли семь тысяч мёртвых тюленей. В основном это тела детёнышей. Мёртвых животных обнаружили с помощью дрона на полуострове Пеликан-Пойнт экологи из некоммерческой организации Ocean Conservation Namibia (OCN). Специалисты утверждают, что массовая гибель тюленей в таких масштабах явно выходит за рамки обычных явлений.