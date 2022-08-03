Учёный назвал самое распространённое заблуждение россиян Биолог Панчин: антивакцинаторство стало наиболее популярной в России лжетеорией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение антипрививочников в России набрало «колоссальные масштабы», что особенно опасно в условиях пандемии. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал популяризатор науки, писатель и биолог Александр Панчин.

Комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении россиян к «научным заблуждениям», учёный рассказал, что помимо представлений о том, что Солнце вращается вокруг Земли, в стране распространена вера в астрологию, увлечение гомеопатией и сомнительными средствами лечения, а также отрицание теории эволюции.

Но самой, наверное, показательной является история про антипрививочников, которых у нас в стране очень много. И это весьма печально. <...> Движение антипрививочников <...> у нас набрало колоссальные масштабы, — заявил Панчин.

По его мнению, когда антивакцинаторские настроения получают большое распространение в обществе на фоне пандемии или эпидемии, последствия «могут быть гораздо более катастрофическими, чем могли бы, если бы люди не боялись уколов». Для того чтобы такую ситуацию переломить, необходимо объяснять людям, как работает иммунитет, каковы принципы работы вакцин, как они устроены и из чего состоят, добавил собеседник NEWS.ru.

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому 35% россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Причём с 2007 года этот показатель вырос на семь процентных пунктов. По мнению 21% опрошенных, первые люди существовали ещё в эпоху динозавров, а 44% респондентов полагают, что генно-модифицированные продукты якобы способствуют возникновению онкологических заболеваний.

В начале 2022 года NEWS.ru подробно рассказывал о раскрытии личности и взглядах крупнейшего на постсоветском пространстве пропагандиста антивакцинаторства, известного под ником Антон Амантонио. На его ресурсы в разных соцсетях были подписаны около 450 тысяч человек, а написанная им книга пользуется популярностью, несмотря на критику научного сообщества.