Учёный назвал долю больных с тяжёлым течением COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/5e6475b0-575f-11eb-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор противочумного института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев заявил, что 3,7% из всего числа заражённых коронавирусом россиян переносят COVID-19 в тяжёлой форме.

Учёный принял участие в совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами у вице-премьера Татьяны Голиковой, запись его доклада доступна на сайте кабмина. По словам Кутырева, среди больных коронавирусной инфекцией в РФ 57% женщин (средний возраст 47,2 года). В группе пациентов-мужчин средний возраст составляет 43,8 года.

Учёный сообщил, что коронавирус мутирует около 25 раз за год и по этому показателю уступает вирусу гриппа, который в среднем изменяется 50 раз. Снижения заболеваемости в России можно ожидать после февраля, отметил Кутырев. Он добавил, что Центр микробиологии Роспотребнадзора планирует выпускать 10–20 тысяч экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2 в день.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что россияне в возрасте старше 60 лет демонстрируют высокую заинтересованность в вакцинации от коронавируса, передавал NEWS.ru. Министр отметил, что именно этой категории граждан важно привиться от COVID-19, поскольку риск протекания заболевания в тяжёлой форме у них гораздо выше. Мурашко добавил, что это также относится к лицам, страдающим ожирением и сахарным диабетом.