Долгожителей можно определить по цвету волос. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета, проанализировав геномы сотен тысяч человек.
Их исследование
По мнению авторов исследования, цвет волос и половое созревание зависят от деятельности гипофиза. Он, выделяя необходимые гормоны, влияет на пигментацию.
Ранее NEWS.ru писал об исследовании, согласно которому домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Учёные отследили более 23 тысяч взрослых пациентов. Целью наблюдений, которые велись в течение более чем двух десятилетий, стала оценка влияния физических упражнений на здоровье.
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