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Долгожителей можно определить по цвету волос. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета, проанализировав геномы сотен тысяч человек.

Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Специалисты установили, что половое созревание людей с тёмным цветом волос начинается раньше, чем у светловолосых. Пубертат, особенно ранний, повышает, в свою очередь, риски диабета и сердечно-сосудистых патологий.

По мнению авторов исследования, цвет волос и половое созревание зависят от деятельности гипофиза. Он, выделяя необходимые гормоны, влияет на пигментацию.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, согласно которому домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Учёные отследили более 23 тысяч взрослых пациентов. Целью наблюдений, которые велись в течение более чем двух десятилетий, стала оценка влияния физических упражнений на здоровье.