https://static.news.ru/photo/2412abe6-cc1b-11e9-878f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

По данным крупного исследования, домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Учёные отследили более 23 тысяч взрослых пациентов. Целью наблюдений, которые велись в течение более чем двух десятилетий, стала оценка влияния физических упражнений на здоровье.

Исследование показало, что у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни в течение всего периода наблюдений, риск ранней смерти вырос на 99%. Вероятность смертельного сердечного приступа или инсульта была на 168% выше, чем у тех, кто уделяет физическим упражнениям не менее двух часов в неделю. Те, кто не был активен в начале исследования, но получил хорошую физическую форму в более позднем возрасте, смогли снизить риск ранней смерти примерно наполовину, сообщает The Telegraph.

Эксперты считают, что физическая активность в течение всей жизни продлевает жизнь и улучшает её качество.

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