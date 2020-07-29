Учёные выяснили, за какой срок коронавирус погибает в воде

https://static.news.ru/photo/702fdcb4-d21a-11ea-a178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора провели исследование о жизнеспособности коронавируса в воде. Выяснилось, что 90% частиц COVID-19 погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9% — в течение 72 часов.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что вирус полностью погибает при кипячении воды. В хлорированной воде он теряет свою жизнеспособность. Также коронавирус сохраняет жизнеспособность, но не размножается в дехлорированной воде и в морской воде. При этом время его инактивации зависит от температуры воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действенность противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции не подтверждена крупными исследованиями. Об этом 29 июля заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, гидроксихлорохин не показал существенного влияния и не привёл к улучшению состояния пациентов с COVID-19.