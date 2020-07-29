Учёные выяснили, за какой срок коронавирус погибает в воде

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора провели исследование о жизнеспособности коронавируса в воде. Выяснилось, что 90% частиц COVID-19 погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9% — в течение 72 часов.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что действенность противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции не подтверждена крупными исследованиями. Об этом 29 июля заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, гидроксихлорохин не показал существенного влияния и не привёл к улучшению состояния пациентов с COVID-19.
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