В ВОЗ усомнились в эффективности гидроксихлорохина против коронавируса

https://static.news.ru/photo/3f675402-d1c7-11ea-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Действенность противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции не подтверждена крупными исследованиями. Об этом 29 июля заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Во время небольших исследований наблюдался некоторый положительный эффект, однако все крупные исследования, которые были проведены, не продемонстрировали при применении гидроксихлорохина позитивного результата, — сообщил представитель организации на брифинге, который транслировался в Twitter.

По его словам, имеются многочисленные медицинские свидетельства, нашедшие научное подтверждение, что гидроксихлорохин не показал существенного влияния и не привёл к улучшению состояния пациентов с COVID-19. Райан добавил, что сейчас проводятся исследования по применению препарата в профилактических целях. Он напомнил, что гидроксихлорохин может вызывать нежелательные побочные эффекты и при его применении требуется медицинское наблюдение.

Ранее Международный руководящий комитет Тестов солидарности рекомендовал остановить испытания трёх потенциальных лекарств от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения приняла эту рекомендацию. Было остановлено тестирование гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира. Эти средства оказались неэффективны.

В Великобритании были опубликованы результаты клинического исследования RECOVERY. Согласно нему, гидроксихлорохин не оказывает благотворного эффекта на пациентов с коронавирусом. Тем не менее, 30 июня британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции разрешило возобновить клинические испытания этого препарата.

Американский медицинский регулятор FDA ещё 15 июня исключил противомалярийные хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции.

Позднее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что гидроксихлорохин неэффективен против коронавируса и, вероятно, будет исключён из рекомендаций ведомства.

Поставки гидроксихлорохина в сетевые фармацевтические организации по всей России начались в конце мая 2020 года. А в начале июня в Минздраве РФ сообщали, что наработанный российскими специалистами опыт и значительное количество исследований указывают на обоснованность применения этого лекарства в низких дозах у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, он обладает так называемой кардиотоксичностью, писал NEWS.ru.