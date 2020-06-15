Американское ведомство отказалось лечить COVID-19 гидроксихлорохином

Американский медицинский регулятор FDA исключил противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Последнее вещество принимает глава США Дональд Трамп в качестве профилактики.
FDA считает, что разработанная схема приёма препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие»,
В конце мая 2020 года ВОЗ ограничила использование вещества. Решение объяснили реакцией на заявления некоторых медиков. По их словам, гидроксихлорохин не только бесполезен в лечении COVID-19, но и угрожает здоровью пациентов из-за побочного действия. Однако 3 июня ведомство вновь разрешило испытания препарата из-за отсутствия доказанных рисков.
Выпуск вакцины против COVID-19 российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от инфекции, это будет наиболее правильным решением.
С начала эпидемии в России выявлено 537 210 заболевших COVID-19, более половины из них уже выздоровели, 7091 человек скончался. В мире зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения. РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 094 069 человек, на втором Бразилия — 867 624.
Ранее NEWS.ru сообщал, что cтраны, вошедшие в состав альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), созданного для разработки вакцины от COVID-19, заплатят англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. Таким образом, стоимость одной дозы составит €2,5.
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