Американское ведомство отказалось лечить COVID-19 гидроксихлорохином

https://static.news.ru/photo/7bcf00c4-af27-11ea-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский медицинский регулятор FDA исключил противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешённых для лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Последнее вещество принимает глава США Дональд Трамп в качестве профилактики.

FDA считает, что разработанная схема приёма препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие», говорится на официальном сайте ведомства. До 15 июня 2020 года действовало экстренное разрешение на гидроксихлорохина для борьбы с инфекцией в больничных условиях и во время клинических испытаний. Вашингтон также направил в Бразилию 2 млн доз.

В конце мая 2020 года ВОЗ ограничила использование вещества. Решение объяснили реакцией на заявления некоторых медиков. По их словам, гидроксихлорохин не только бесполезен в лечении COVID-19, но и угрожает здоровью пациентов из-за побочного действия. Однако 3 июня ведомство вновь разрешило испытания препарата из-за отсутствия доказанных рисков.

Выпуск вакцины против COVID-19 российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от инфекции, это будет наиболее правильным решением.

С начала эпидемии в России выявлено 537 210 заболевших COVID-19, более половины из них уже выздоровели, 7091 человек скончался. В мире зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения. РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 094 069 человек, на втором Бразилия — 867 624.

Ранее NEWS.ru сообщал, что cтраны, вошедшие в состав альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), созданного для разработки вакцины от COVID-19, заплатят англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. Таким образом, стоимость одной дозы составит €2,5.