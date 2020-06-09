Поставки гидроксихлорохина в российские аптеки начались в конце мая

https://static.news.ru/photo/dc010f86-8a8e-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки в сетевые фармацевтические организации по всей России препарата гидроксихлорохин, который стал применяться для лечения COVID-19, начались в конце мая 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. По её данным, поставки осуществляются не только в аптеки, но и в адрес дистрибьютеров ООО «ФК Пульс», Катрен НПК АО и ЗАО фирма «ЦВ Протек».

С начала года в России производители и импортеры лекарственных препаратов представили данные о вводе в оборот более 1,32 млн упаковок гидроксихлорохина, передаёт РИА Новости.

Всего в 2020 году (по состоянию на 28 мая) производителями и импортерами лекарственных препаратов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора представлены данные о вводе в гражданский оборот более 170 серий лекарственного препарата гидроксихлорохин, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне смогут забронировать лекарство в аптеках при помощи сервисов «Яндекса». Данные о том, какие препараты доступны для резерва, будут получены напрямую из аптек.