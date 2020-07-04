ВОЗ прекратила испытания трёх лекарств от COVID-19

Международный руководящий комитет Тестов солидарности рекомендовал остановить испытания трёх потенциальных лекарств от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения приняла эту рекомендацию.
Было остановлено тестирование «Гидроксихлорохина», «Лопинавира» и «Ритонавира»,
В течение четырёх месяцев эксперты ВОЗ тестировали четыре препарата (помимо перечисленных испытывали «Ремдесивир»): их проверяли в различных комбинациях, в том числе с «Интерфероном». В испытаниях принимали участие больше 4,5 тысячи пациентов. В результате эффективным оказался только «Ремдесивир».
Ранее NEWS.ru писал, что первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир.
В конце июня Минздрав РФ одобрил применение ещё одного лекарства под торговым наименованием «Арепливир». В его составе — то же действующее вещество, что и у «Авифавира».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен