ВОЗ прекратила испытания трёх лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3ab7bb18-be26-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

Международный руководящий комитет Тестов солидарности рекомендовал остановить испытания трёх потенциальных лекарств от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения приняла эту рекомендацию.

Было остановлено тестирование «Гидроксихлорохина», «Лопинавира» и «Ритонавира», передаёт РИА Новости. Эти средства оказались неэффективны.

В течение четырёх месяцев эксперты ВОЗ тестировали четыре препарата (помимо перечисленных испытывали «Ремдесивир»): их проверяли в различных комбинациях, в том числе с «Интерфероном». В испытаниях принимали участие больше 4,5 тысячи пациентов. В результате эффективным оказался только «Ремдесивир».

Ранее NEWS.ru писал, что первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир.

В конце июня Минздрав РФ одобрил применение ещё одного лекарства под торговым наименованием «Арепливир». В его составе — то же действующее вещество, что и у «Авифавира».