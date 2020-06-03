Минздрав назвал обоснованным выбор гидроксихлорохина для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/3911fecc-a5a3-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наработанный российскими специалистами опыт и значительное количество зарубежных исследований указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина в низких дозах у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в обновлённой версии методических рекомендаций Минздрава.

Перед назначением противомалярийных лекарств и во время их приёма медикам рекомендовано уделить особое внимание результату электрокардиограммы (ЭКГ), так как подобные препараты обладают так называемой кардиотоксичностью.

Как следует из текста документа, лекарство необходимо применять в дозировках, «в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма».

В случае изменённой ЭКГ вопросы о назначении лечения и о дальнейшей терапии должны решаться исключительно в индивидуальном порядке в тесном взаимодействии с кардиологами и с учётом анамнеза пациента.

Гидроксихлорохин также рассматривается и в качестве препарата для химиопрофилактики. В случае его недоступности методические рекомендации допускают использование мефлохина. Учитывая высокие риски распространения инфекции, в Минздраве сочли целесообразным медикаментозную профилактику некоторым группам населения, включая медицинских работников.

Ранее, как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать гидроксихлорохин для лечения пациентов от коронавируса. Во Франции, например, его и вовсе запретили.