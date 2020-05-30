Учёные выяснили, как коронавирус проникает в организм

https://static.news.ru/photo/adb57aaa-a30b-11ea-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клетки в носу становятся начальными точками заражения коронавирусом в организме человека. К такому выводу пришли учёные из Университета Северной Каролины. Согласно их данным, они являются самыми уязвимыми перед инфекцией. Именно через нос, спускаясь по дыхательным путям, Sars-CoV-2 добирается и атакует свою главную мишень — лёгкие.

Исследование, проведённое Ричардом Баучером и Ральфом Бариком, демонстрирует, что вирус в основном поступает в организм через фермент АСЕ2, который способен присоединяться к внешним клеткам различных органов, включая лёгкие и сердце. Самая высокая концентрация АСЕ2 была обнаружена именно в носу «с уменьшением экспрессии в нижних дыхательных путях».

Исследователи отмечают, что эти данные помогут защититься от COVID-19. В частности, они подтверждают эффективность масок в качестве профилактической меры против вируса, передаёт Al Arabiya English.

Сейчас в мире более 6 млн заразились COVID-19, более 368 тысяч умерли, более 2,6 млн выздоровели. В России насчитывается более 388 039 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 408 пациентов.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников развенчал миф о самых вероятных путях передачи коронавируса. По его словам, главным на сегодняшний день является воздушно-капельный путь, при этом заражение через контакты с заражёнными поверхностями медик считает маловероятным, писал NEWS.ru.