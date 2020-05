Учёные выяснили, как коронавирус проникает в организм

Исследование, проведённое Ричардом Баучером и Ральфом Бариком, демонстрирует, что вирус в основном поступает в организм через фермент АСЕ2, который способен присоединяться к внешним клеткам различных органов, включая лёгкие и сердце. Самая высокая концентрация АСЕ2 была обнаружена именно в носу «с уменьшением экспрессии в нижних дыхательных путях».

#SARSCoV2 reverse #genetics reveals a variable #infection gradient in the #respiratory tract. Online now! https://t.co/wlTihtxxMP

For all @CellPressNews #coronavirus research and commentary, visit https://t.co/BCdU2ltXnp #COVID19 pic.twitter.com/JTyqkTpnYH