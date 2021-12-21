Минстрой отменил разрешение строить свалки на болотах

Минстрой убрал из новой версии проекта правил проектирования полигонов для промышленных отходов разрешение строить полигоны на болотах, пишет «Парламентская газета». Ведомство доработало документ, рассмотрев претензии со стороны экспертов из Института водных проблем РАН. Тем не менее учёные заявили о неоднозначности новой формулировки, включённой в нормы проектирования.

Пункт документа, в котором ранее говорилось о болотах, в окончательной редакции несёт абсолютно другой смысл. Теперь допускается строительство полигонов промышленных отходов на территориях с просадочными породами «при условии полного устранения просадочных свойств грунтов». Нужно закреплять грунт, чтобы он не проседал под сооружениями.

Старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологических проблем охраны окружающей среды Юрий Медовар объяснил, что просадочные грунты находятся главным образом на юге, где в отличие от северных регионов величина испарения превышает количество осадков. При этом новые полигоны промышленных отходов планировали строить на севере.

Учёный предположил , что в исправленной редакции использовали неточный термин для обозначения многолетних мёрзлых грунтов. Главное, по словам Медовара, заключается в том, чтобы разрешение строить полигоны на болотах не было включено в какой-то другой пункт в финальной версии документа.

Он объяснил, что строительство свалок на болотах недопустимо, потому что для этого нужно осушать большие пространства, из-за чего изменится местный микроклимат. Его регулируют болота, накапливая и отдавая влагу, а также поглощая углерод.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в существовании незаконных свалок виноваты недобросовестные чиновники. Они не ликвидируют свалки, хотя на это есть деньги.