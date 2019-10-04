https://static.news.ru/photo/5626e8ae-e764-11e9-98aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эквадорские учёные выяснили, что отказ от пользования Facebook помогает людям улучшить финансовую ситуацию, а также избежать депрессии.

Специалисты из Университета Лас Америкас провели эксперимент с участием 1765 студентов. Их разделили на две группы. Первая не заходила в соцсеть неделю, а вторая пользовалась ею в обычном режиме.

Результаты показали, что у отказавшихся от Facebook снизился стресс, что позитивно сказалось на продуктивности. Кроме того, они стали совершать меньше необдуманных поступков.

Испытуемым задали вопрос, сколько денег они хотят получить в качестве компенсации за вынужденный отказ от платформы. Добровольцы говорили, что им необходимо $67, что соразмерно их недельному бюджету. Однако через семь дней испытания эта сумма увеличилась на 20%. Эксперты считают, что это связанно с развившейся зависимостью, пишет Daily Mail .

Ранее учёные пришли к выводу, что эмодзи играют важную роль в общении и могут помочь провести свидание более успешно. Они обработали данные двух исследований, в которых приняли участие более пяти тысяч участников, писал News.ru.