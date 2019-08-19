https://static.news.ru/photo/bc5a4e58-c27b-11e9-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные пришли к выводу, что эмодзи играют важную роль в общении и могут помочь провести свидание более успешно. Они обработали данные двух исследований, в которых приняли участие более пяти тысяч участников.

Первое исследование показало, что около тридцати процентов респондентов используют смайлики в переписке, чтобы лучше выразить себя и свои намерения. Анализируя эти данные, учёные выяснили, что мозг человека воспринимает эмодзи в текстовой переписке и эмоции собеседника в разговоре тет-а-тет схожим образом. Второе исследование показало, что частое использование смайликов повышает вероятность завершить свидание началом романтических отношений, сообщает Naked Science .

Как ранее писал News.ru, средства массовой информации говорят о возможном романе американской актрисы Линдси Лохан и арабского принца Мухаммеда ибн Салмана. Пресса ссылается на то, что актриса получает от наследника престола Саудовский Аравии дорогостоящие подарки. Некоторые уверяют, что видели фрагменты частных переписок возможной пары.