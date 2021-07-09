Учёные рассказали, кому лучше применять «Спутник Лайт»

Однофазная прививка «Спутник Лайт» не даёт полную защиту тем, кто ранее не болел коронавирусом и не проходил вакцинацию. Об этом URA.RU рассказали учёные.

Переболевшие вполне могут вакцинироваться «Спутником Лайт», также его можно использовать для ревакцинации. У тех, кто не болел и не ставил прививку ранее, защита будет менее сильной, чем от двухкомпонентной прививки, а в условиях распространения штамма «дельта» это существенно, — заявил агентству профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что препарат даёт определённую защиту в условиях, когда нужно что-то быстро предпринять, его можно использовать как первичную прививку. Но тогда его желательно ввести ещё раз через три, четыре или пять месяцев, тогда он хорошо сработает.

Ранее сообщалось, что у препаратов отличается и эффективность. Если у «Спутника V» она составляет 91,6%, то у «Спутника Лайт» — 79,4%. Кроме того, сделав первую прививку, можно добиться стопроцентного исключения тяжёлого течения болезни, «Спутник Лайт» снижает вероятность такого течения болезни, но полностью не исключает.

«Спутник V» разрешён для людей старше 18 лет, а его «укороченная» версия — только для пациентов 18–50 лет.