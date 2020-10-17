Учёные придумали, как повысить детский иммунитет

https://static.news.ru/photo/6cbaff0a-1126-11eb-8ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные в Финляндии придумали новый формат игровых площадок для детских садов с использованием природных материалов, чтобы укреплять иммунитет детей.

Так как постоянная жизнь в городских условиях может сильно повредить развитию иммунной системы, которая не адаптируется к дикой природе, исследовали попробовали создать площадки для детей с растениями и дёрном, привезённым из леса, пишет ТАСС.

На одной из площадок, где асфальтовое покрытие было заменено на привезённые природные материалы, учёные наблюдали за группой детей в течение 28 дней. Учёные сравнивали испытуемых с детьми, проводившими время на другой, обычной городской площадке.

По итогам исследований учёные обнаружили положительные сдвиги в клетках и белках, отвечающих за иммунитет.

Дети, выросшие в «стерильных» условиях городов, где регулярно убираются улицы, а в квартирах работает вентиляция с многочисленными фильтрами, обладают слабой иммунной системой, поскольку их организм не сталкивается с такими факторами, как пыль, грязь, пыльца растений. Именно эти раздражители укрепляют иммунитет, формируют готовность детского организма адекватно реагировать на эти отрицательные моменты, — отмечает руководитель проекта Марья Рослунд.

Она считает итоги исследования обнадёживающими, добавив, что учёные продолжат изучать возможности укрепления иммунной системы за счёт «лесной терапии».

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению диетолога Дарьи Русаковой, употребление кисломолочных продуктов способствует укреплению иммунитета и помогает организму в борьбе с бактериями и вирусами, в том числе и с COVID-19.