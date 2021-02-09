Учёные предупредили об опасной погоде в 12 регионах РФ

https://static.news.ru/photo/54b24720-6b34-11eb-b250-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плохие погодные условия в ближайшие дни могут нарушить работу систем жизнеобеспечения на территории 12 регионов Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов России.

Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте института.

Аналитики института прогнозируют с высокой вероятностью возникновение серьёзных чрезвычайных ситуаций и происшествий в Камчатском крае, Магаданской области, республиках Адыгея и Крым, Краснодарском крае и на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

Учёные считают, что органы управления территорий смогут принять своевременные превентивные меры при оперативном получении информации об опасной погоде от подразделений Росгидромета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России текущей зимой. По его словам, температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2–6 градусов, а на европейской территории был выше нормы. Он добавил, что таким образом «Урал разделил страну» по температурным аномалиям.