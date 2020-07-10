Учёные нашли необычный способ диагностировать COVID-19

Сотрудники Массачусетского технологического университета научились диагностировать новую коронавирусную инфекцию по голосу.
Исследование
Специалисты использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен новый вирус. Записи сопоставили, после чего был сделан соответствующий вывод.
В мире коронавирусом заразились более 12,4 млн человек, свыше 557 тысяч умерли и более 7,2 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших. Число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6635 и достигло 713 936.
Ранее стало известно о разработанной в РФ тест-системе на иммунитет к SARS-CoV-2. Она будет выявлять наличие вируснейтрализующих антител в организме человека. Именно они являются главным кандидатом в «индикаторы иммунитета». Плазму крови людей с такого типа антителами можно использовать для лечения заболевших пациентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу, но другого механизма действия, писал NEWS.ru.
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