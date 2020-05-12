Учёные нашли аномальные изменения в организме у заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e6a73bf6-9464-11ea-91ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Изменения в желудочно-кишечном тракте были обнаружены у некоторых заражённых коронавирусом.

Исследования учёных, опубликованные в журнале Radiology показывают, что коронавирус поражает и желудочно-кишечный тракт. Были проанализированы данные 414 человек с COVID-19. Почти у трети из них выявили разнообразные нарушения в работе кишечника.

Среди заболеваний называется пневматоз – состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты, ишемия кишечника, а также холестаз – нарушение образования желчи. Средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, учёные из Великобритании провели анализ тысяч геномных последовательностей коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и выявили ряд мутаций, которые проявляются независимо в разных линиях вируса, что свидетельствует о его активной адаптации к организму человека.