Учёные нашли аномальные изменения в организме у заражённых коронавирусом

Изменения в желудочно-кишечном тракте были обнаружены у некоторых заражённых коронавирусом.
Исследования учёных,
Среди заболеваний называется пневматоз – состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты, ишемия кишечника, а также холестаз – нарушение образования желчи. Средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.
Как писал NEWS.ru, учёные из Великобритании провели анализ тысяч геномных последовательностей коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и выявили ряд мутаций, которые проявляются независимо в разных линиях вируса, что свидетельствует о его активной адаптации к организму человека.
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