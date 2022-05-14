Учёные доказали пользу от видеоигр для детей

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Учёные Каролинского института в Швеции провели новое исследование, которое показало, что увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей у детей. Для этого специалисты в течение двух лет наблюдали за детьми в возрасте 9–10 лет. Выяснилось, что у детей, которые отдавали предпочтение компьютерным играм, уровень IQ увеличился примерно на 2,5 балла. Работа специалистов была опубликована в журнале Nature.

Наше исследование подтвердило тезис, согласно которому видеоигры действительно могут способствовать повышению интеллекта, — сказано в исследовании.

Отмечается, что за время эксперимента дети в среднем проводили один час за видеоиграми. Авторы работы при этом подчеркнули, что не проводили оценку того, как видеоигры повлияли на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе.

Беспрецедентную сейсмическую активность на Марсе ранее зафиксировали сотрудники национального центра космических исследований во Франции. Отмечается, что магнитуда составила пять единиц по шкале Рихтера. Специалисты заявили, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет учёным в исследовании Марса. По их словам, расшифровка аудио позволит получить новую информацию о подземной структуре планеты.