Учительницу из Екатеринбурга уволили за поиск «мужика» в TikTok

Учительницу истории школы № 10 в Екатеринбурге Светлану Золочевскую уволили, когда обнаружили её аккаунт в TikTok, где она жаловалась на одиночество, сообщает «КП-Екатеринбург». Почти каждый ролик начинался с фразы «с вами Светлана — хочу мужика». В городском департаменте образования заявили, что она ушла по собственному желанию.

На многих записях кажется, будто она подшофе. Считаю, что такое поведение недопустимо для учителя. Какой пример она подает детям?! Эти видео вся школа обсуждает, дети пересылают друг другу, — рассказала мать одного из учеников.

На странице Светланы во «ВКонтакте» указано, что она работала психологом и кодировала от алкоголизма. Бывшая коллега сообщила, что в другой школе Золочевская преподавала обществознание.

Ранее сообщалось, что прокуратура Советского района Воронежской области проверит инцидент с педагогом школы № 103 Дарьей Толстуновой, которая рассуждала на уроке о жизни после развода. После публикации в соцсетях диктофонной записи женщина написала заявление об уходе по собственному желанию.

Также стало известно, что в декабре 2021 года учительница гимназии № 168 Петербурга Серафима Сапрыкина была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса. Директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум.