Учитель рассказал о плюсах частичной отмены ЕГЭ

Главное преимущество частичной отмены ЕГЭ заключается в том, что педагоги смогут учить детей не ради сдачи экзамена, а ради получения знаний, пояснил учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, благодаря этому учителя больше не будут обязаны готовить любого школьника к ЕГЭ, даже если он не собирается поступать в вуз, пишет Lenta.ru.

Хочет ли ребенок поступать в вуз — это его личное дело. Таким образом, этот экзамен во многом выходит из школы, и автоматически пропадает обязанность любого учителя научить любого ребенка, например, сдавать экзамен по русскому языку и базовой математике, даже если он совсем не поступает в вуз или даже если ему совсем не нужен именно этот экзамен, — подчеркнул Луховицкий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что нет никаких рисков в том, чтобы ЕГЭ в будущем сдавали только выпускники, поступающие в вузы. Он отметил, что если такой формат поддержат общественность и правительство, то, возможно, в будущем будут внесены изменения в законодательство.

Музаев допустил, что к 2030 году при поступлении в российские вузы значительная роль будет отводиться цифровому портфолио абитуриента, оно даже может стать альтернативой единому государственному экзамену. По его словам, в общий файл должны быть включены как учебные, так и другие достижения абитуриента.