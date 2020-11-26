Учитель поддержал продление санитарных мер в школах

https://static.news.ru/photo/ee8b4538-3090-11eb-8787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможное продление санитарных мер в общеобразовательных учреждениях до 2022 года — это необходимая и вынужденная мера. Результат таких действий будет напрямую зависеть от реакции родителей, учеников и педагогов. Об этом NEWS.ru рассказал лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юрий Клюев.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора хотят оставить ряд санитарных мер в детских организациях на весь 2021 год. Речь идёт о запрете на проведение массовых мероприятий с участием детей, школьники обязаны заниматься в одном кабинете, если уроки не подразумевают использования спецоборудования. Также школы должны работать по «новому расписанию» уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. А посетителям учебных организаций обязательно должны измерять температуру тела.

Как пояснил NEWS.ru заслуженный преподаватель, возможность продления перечисленных мер не беспочвенна. А родителям и учителям нужно прислушаться к требованиям специалистов и приложить максимум усилий к выстраиванию процесса обучения.

Нет ничего важнее жизни и здоровья детей. И если такие меры хотят принять, значит, они обоснованы. Учителя должны максимально эффективно выстраивать учебный процесс в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. На качестве учебного процесса может сказаться много факторов. Здесь вопрос в том, насколько слаженно сработает «единая команда» — это ученик, родитель и школа. Не надо оценивать всё с негативной точки зрения, стоит правильно расставить приоритеты и действовать сообща, — заключил Юрий Клюев.

Педагог также уточнил, что и сам переболел коронавирусом, как и вся его семья. Поэтому он понимает, насколько серьёзна ситуация с инфицированием в России. Специалист напомнил, что все принимаемые меры временные, поэтому сейчас нужно больше сосредоточиться на здоровье детей и взрослых.

Как писал NEWS.ru, родители планируют обратиться в Министерство просвещения с рядом просьб. Они хотят отмены ОГЭ в этом учебном году из-за пандемии. Также родители просят оставить ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. А поступающим помочь понижением проходного балла в вузы.