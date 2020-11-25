Понизить экзаменационный градус: родители выступили против ОГЭ и ЕГЭ

Из-за пандемии коронавируса многие старшеклассники сейчас вынуждены учиться дистанционно. Сколько продлится такой формат в этом учебном году, пока никому точно неизвестно. Тем не менее готовиться к сдаче итоговых экзаменов школьникам необходимо. Чтобы избавить детей от лишнего стресса и увеличить их шансы на поступление в желанные вузы, родители планируют обратиться в Минпросвещения с инициативой. Они хотят попросить отменить в этом году ОГЭ и изменить некоторые правила сдачи ЕГЭ. Как такие меры оценивают эксперты, сколько детей «спасли от экзаменов» в прошлом году и причём тут дискриминация — в материале NEWS.ru.

Экзаменационные реформы в пользу детей

Уже ни для кого не новость, что дистанционное обучение стало большим стрессом для школьников и их родителей. Детям сложно усваивать новый материал, вспоминать старый, а тут ещё и пугающие мысли о сдаче экзаменов в конце года. Несправедливо, что в таких вынужденных условиях обучения требования к сдаче ОГЭ и ЕГЭ пока остаются без изменений. Этим выводом с NEWS.ru поделилась председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По этой причине в ближайшее время родители планируют обратиться в Министерство просвещения с просьбой решить вопрос с экзаменами.

Мы считаем, что в этом учебном году необходимо полностью отменить ОГЭ, а ЕГЭ оставить только для тех, кто планирует поступать в вузы. Такие меры были бы абсолютно правильными, потому что в колледжи дети поступают по среднему баллу и ОГЭ не имеет никакого значения. Какая-то репетиция ЕГЭ, которая в плане образования ничего не даёт нашим детям. А для поступающих в вузы также стоит сделать некоторые послабления из-за пандемии. Например, снизить проходной балл или сделать больше бюджетных мест в университетах. Дети же не по своей вине попали в такую ситуацию. И если государство поможет им таким образом, то это даст школьникам больше возможностей. Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

С тем, что в нынешнем учебном году озвученные изменения просто необходимы школьникам, согласился и председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко. По словам специалиста, ОГЭ и ЕГЭ — это дополнительный стресс для детей. А в условиях пандемии он может только усугубить психологическое здоровье школьников.

Принципиальной важности в ОГЭ нет. А ЕГЭ по большому счёту нужен только для поступления в вузы. К тому же у единого государственного экзамена очень высокая психологическая нагрузка. С учётом сегодняшних переживаний в обществе это совершенно уместное и адекватное требование родителей изменить правила сдачи экзамена в этом году. А главное — оно очень легко реализуется. Я полностью поддерживаю эту идею. Руслан Ткаченко председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет», эксперт в сфере образования председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет», эксперт в сфере образования

mos.ru

Знакомый опыт

Наболевшие требования родителей — не новинка для системы образования и школьников. В апреле этого года руководство фракции КПРФ выдвигало похожее предложение. Как пояснил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, была озвучена идея полной отмены ОГЭ и ЕГЭ. Вместо этого депутаты предлагали зачислять детей в университеты по итогам трёх лет обучения и внеучебным достижениям. Отчасти это предложение в итоге было принято.

В конце прошлого учебного года ОГЭ не проводился, а ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в высшие учебные заведения. Таким образом мы избавили от рисков примерно миллион девятиклассников и больше 100 тысяч школьников 11 классов. Мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, но многие эксперты весной прогнозируют третью волну. Поэтому я думаю, что предложение родителей поступить в нынешнем учебном году точно так же вполне оправдано. Я буду его всячески поддерживать. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

Обратная сторона медали

Противоположной точкой зрения с NEWS.ru поделился первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Сергей Станченко. По мнению эксперта, девятый класс школьникам нужно, несмотря на все трудности, «попытаться завершить по полной программе». По результатам ОГЭ дети делают свой дальнейший выбор — переход в 10 класс или поступление в колледж.

Я понимаю родителей, много усилий уходит на самостоятельные занятия детей, сейчас сложно сохранять обычный школьный ритм. Но нужно смотреть в будущее. Я бы предложил сейчас всем думать о времени, которое наступит после пандемии, когда надо будет учиться дальше. Борьба за отмену экзамена может сослужить плохую службу самим детям в дальнейшем. Сергей Станченко первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности

Специалист также добавил, что с ЕГЭ ситуация немного иная. Если учитывать тот факт, что после 11 класса не все школьники поступают в вузы, то «могут быть уместны разные формы итоговой аттестации», отметил Станченко. По его словам, главное, чтобы дети выпустились из школы, имея общий багаж знаний.

Что касается вступительных экзаменов. Мне кажется, что любые сильные колебания в этой системе будут неправильными, потому что есть преемственность в результатах ЕГЭ по годам. Если менять правила игры в один год, возникает дискриминация выпускников, — дополнил эксперт.

По словам Сергея Станченко, понижать проходной балл не нужно ещё и потому, что определённые требования к уровню выполнения экзаменационных заданий — это не только способ организовать конкурсную процедуру. Это также является «фиксацией необходимого для дальнейшего обучения в вузе уровня подготовки».