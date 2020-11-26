Роспотребнадзор предложил продлить санитарные меры в школах до 2022 года

https://static.news.ru/photo/3ca4deb6-305d-11eb-b441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор планирует продлить санитарные требования к организациям для детей и молодёжи на весь 2021 год. Проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Речь идёт о продлении постановления от 30 июня 2020 года. Согласно документу, в детских организациях во время пандемии коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных групп детей, а школьники должны заниматься в одном кабинете, если занятия не подразумевает использования специального оборудования.

Кроме того, образовательные организации должны работать по специально разработанному расписанию уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. Посетителям учреждений должна проводиться термометрия, передаёт РБК.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что готовятся к активной борьбе с COVID в ближайшие 1,5 года. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что прогнозы специалистов, называвших коронавирус сезонной болезнью с основным периодом активности с января по апрель, не оправдались.

Как писал NEWS.ru, всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году планируют провести весной, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации школьники будут писать итоговые контрольные осенью. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ВПР тоже проходили не весной, а осенью, в них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 тысяч школ.