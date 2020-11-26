В Роспотребнадзоре готовятся к активной борьбе с COVID в ближайшие 1,5 года

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В отдельных регионах и странах мира коронавирусная инфекция будет активна по меньшей мере в последующие полтора года, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира, — приводит слова специалиста «Интерфакс».

Она отметила, что прогнозы специалистов, называвших коронавирус сезонной болезнью с основным периодом активности с января по апрель, не оправдались.

По данным экспертов, наиболее комфортные условия для распространения болезни — это прохладная влажная погода в промежутке от 0 до плюс 10 градусов тепла.

Она себя комфортно чувствует и при более высоких температурах, — добавила Пшеничная.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав России планирует отменить обязательное требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации. При этом поступающие в больницы пациенты в любом случае будут проходить тестирование на COVID.