Тестирование на COVID-19 перед госпитализацией в РФ отменят

https://static.news.ru/photo/553e16a2-2fe7-11eb-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа. Требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней, — в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено, — цитирует РИА Новости Камкина.

На XI Всероссийском конгрессе пациентов чиновник уточнил, что при госпитализации пациенты всё равно будут проходить тестирование на COVID-19 любым доступным для лечебного учреждения способом.

Как писал NEWS.ru, авиарейс из Москвы в китайский Чжэнчжоу был отменён из-за того, что у всех 190 пассажиров самолёта оказались однотипные результаты теста на коронавирус. Согласно справкам, у всех, кто купил билеты на самолёт, в крови были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции нового типа, что ставило под сомнение достоверность этих документов. Эти результаты не гарантируют достоверность тестов, поэтому пассажиры не смогли получить необходимый для полёта «код здоровья», сообщили в диппредставительстве КНР.

Тесты на COVID-19 среди пассажиров рейса проводились централизованно самой авиакомпанией, которая не смогла дать объяснений. В диппредставительстве настаивают на том, что все, кто планировал улететь этим рейсом из Москвы в Чжэнчжоу, должны будут повторно пройти повторное тестирование на коронавирус.