Итоговые контрольные в 2021 году могут перенести на осень

https://static.news.ru/photo/ee2e4bba-2fed-11eb-9dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году планируют провести весной, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации школьники будут писать итоговые контрольные осенью. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ВПР тоже проходили не весной, а осенью, в них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 тысяч школ.

Расписание проведения ВПР в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Планируется их проведение весной, в конце текущего учебного года. Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью, в начале нового учебного года, — сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что, как и в 2020 году, для школ определят временной интервал проведения ВПР и они смогут самостоятельно сформировать график их написания по разным классам и предметам. Кроме того, планируется, что перечень ВПР в будущем дополнят проверочной работой по оценке навыков, важных для цифровой экономики, которую школьники будут выполнять на компьютере.

Как писал NEWS.ru, в Рособрнадзоре опровергли информацию о возможной отмене итоговых сочинений для учащихся 11-х классов, так как их успешное написание служит допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). В ведомстве также рассказали о планах провести итоговое сочинение в очном режиме. По словам представителей Рособрнадзора, «существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведения в дистанционной форме».

Ранее стало известно о переносе итогового сочинения для выпускников 11-х классов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Вместо 2 декабря 2020 года оно состоится 5 апреля 2021 года.