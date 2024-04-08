Ученый раскрыл сроки переселения людей на Марс Ученый Эйсмонт не исключил скорой экспедиции людей на Марс

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Создание на Марсе колонии обозримом будущем маловероятно, но экспедиция – это вполне реализуемый проект, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. При этом он подчеркнул, что о переселении землян пока речи не идет, поскольку на Красной планете среда обитания непригодна для жизни.

Я думаю, что мы все станем свидетелями этого события (экспедиции на Марс. — NEWS.ru). Каждый день, конечно, летать будет нельзя, только когда открываются окна — это примерно каждые два года на две недели. В рамках тех технологий, которые у нас имеются сейчас — такая вот экспедиция вполне возможна в ближайшие десять лет, — отметил ученый.

По словам Эйсмонта, создание колонии на Марсе — очень серьезная и долгая работа. Он подчеркнул, что плотность атмосферы там намного меньше, чем у Земли, кислорода на планете нет, но есть вода.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в Twitter (X) поразмышлял о судьбе человечества. Он считает, что цивилизации на Земле необходимо сохранять свой нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для жизни. Бизнесмен предположил, что этого можно достигнуть примерно за 20 лет. Когда люди станут межпланетными, а затем и межзвездными, это позволит цивилизации просуществовать миллионы лет. В противном случае, как считает Маск, землянам осталось «всего несколько сотен лет».

До этого Илон Маск уже заявлял, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты. Он подчеркивал, что люди должны основать базу на Луне, а затем — построить города на Марсе.