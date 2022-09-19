Ученые рассказали о связи чая и артериального давления Ученые выяснили, что чай повышает давление в течение 30 минут после употребления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты, изучавшие воздействие на организм черного и зеленого чая, выяснили, что он может привести к резкому повышению артериального давления в течение 30 минут после употребления, сообщает LIVE24. Исследования также показало, что уже спустя час показатели давления у испытуемых приходят в норму.

Чай вызывал более существенное и резкое повышение кровяного давление, чем вода с добавлением кофеина. Однако при регулярном употреблении этот напиток не привел к значительным изменениям в показателях давления, — сообщило издание.

В исследовании приняли участие как пациенты с гипертонией, так и здоровые люди. В ходе эксперимента добровольцы должны были в течение недели пить по пять чашек черного и зеленого чая. Выяснилось, что резкое повышение артериального давления у них происходило уже спустя всего полчаса после употребления напитка, а через час вновь приходило в норму.

Несмотря на то, что учеными было зафиксировано повышение давления, ряд исследований указывает на пользу напитка при гипертонии. Так, друге исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление чая снижает кровяное давление, а также может отразиться на популяционном уровне. При этом однозначный вывод о пользе и вреде чая сделать трудно, поскольку результаты исследований противоречат друг другу.

Китайские ученые ранее выяснили, что чай никак не компенсирует негативное воздействие табака и спиртного на организм. Более того, употребление этого напитка непосредственно во время курения может привести к перевозбуждению головного мозга.