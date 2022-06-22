Ученые предупредили об угрозе для урожая помидоров из-за климата

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Группа ученых во главе с профессором Орхусского университета Давидом Каммарано рассказала о скором снижении урожайности овощных культур вследствие глобального изменения климата. По словам специалистов, больше всего уничтожению подвержены помидоры, сообщает портал Nature Food. Ожидается, что к 2050 году количество помидоров снизится на 6%.

Как отмечает Давид Каммарано, основной причиной сокращения урожая помидоров является их близость к поверхности земли при выращивании в открытом грунте. В связи с глобальным потеплением многие плоды могут «пропасть».

Предназначенные для переработки томаты выращивают в открытом грунте, так что мы не можем контролировать условия их роста. Это делает их возделывание чувствительным к изменениям климата, — поделился специалист.

По мнению ученых, чтобы минимизировать риск потери урожая, грядки с помидорами необходимо перенести в регионы с умеренным климатом. Несмотря на это, США и Италия не смогут поддерживать нынешний уровень производства перерабатываемых томатов из-за нехватки водных ресурсов.

Ранее председатель Союза садоводов Андрей Туманов объяснил, как получить урожай без рассады. По его словам, россияне могут посеять раннеспелые сорта с коротким сроком вегетации, чтобы успеть собрать урожай до осени. К таким культурам относятся морковь, свекла, капуста кольраби, огурцы и кабачки.